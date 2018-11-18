Коктейли «Молотова» и слезоточивый газ: митингующие напали на полицию в Греции

В Афинах 17 ноября отмечалась годовщина восстания студентов афинского Политехнического института, произошедшего 17 ноября 1973 года. В честь 45-летия со дня восстания на улицах города прошла демонстрация, в которой приняли участие около 12 тысяч человек. Митингующие несли плакаты с лозунгами, осуждающими фашизм, империализм, а также НАТО.

Как отмечает агентство AFP, после подхода к посольству США группа демонстрантов начала забрасывать полицейских, обеспечивающих порядок во время мероприятия, камнями и бутылками с зажигательной смесью. На это стражам порядка пришлось в ответ применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Во время восстания в афинском Политехническом институте 45 лет назад тысячи молодых людей выступили против диктатуры так называемых «черных полковников». Несмотря на то, что протест молодежи был подавлен, он стал началом краха военного режима в Греции, установленного под лозунгами борьбы с коммунизмом и защиты ценностей западного мира.