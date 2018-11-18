Владимир Путин посетил монастырь под Псковом

Российский президент Владимир Путин посетил город Печоры, расположенный в Псковской области. Там он вместе с владыкой Тихоном зашел в монастырь.

Информацию о посещении Путиным монастыря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, действительно, президент в Псковской области посетил Печоры и, действительно, с владыкой Тихоном он посетил монастырь», - подтвердил он.

Кадры посещения Путиным Псковской области, по словам Пескова, появятся в воскресенье, 18 ноября.