Владимир Путин посетил монастырь под Псковом
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, Путина сопровождал владыка Тихон.
Фото: пресс-служба президента России
Российский президент Владимир Путин посетил город Печоры, расположенный в Псковской области. Там он вместе с владыкой Тихоном зашел в монастырь.
Информацию о посещении Путиным монастыря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, действительно, президент в Псковской области посетил Печоры и, действительно, с владыкой Тихоном он посетил монастырь», - подтвердил он.
Кадры посещения Путиным Псковской области, по словам Пескова, появятся в воскресенье, 18 ноября.