Названы самые популярные машины премиум-класса в России

Специалисты агентства «Автостат» выяснили, какие марки автомобилей премиум-сегмента являются самыми распространенными в России.

На первой строчке рейтинга оказался Mercedes-Benz. В нашей стране зарегистрировано 653 тысячи машин данной марки.

Серебро досталось автомобилям марки Audi - 620 тысяч экземпляров этих машин приобрели россияне.

А замыкает тройку лидеров BMW - эти автомобили популярны у 571 тысячи жителей России.

Таким образом немецкие компании занимают 65% российского парка премиальных машин. Специалисты агентства отмечают, что по состоянию на 1 июля 2018 года в России были зарегистрированы 2,8 миллиона машин премиум-класса.

Также жители нашей страны отдают предпочтение таким автомобилям, как Lexus - 261 тысяча экземпляров, Volvo - 265 тысяч машин и Land Rover с показателем в 170 тысяч. Что касается других производителей премиальных автомобилей, то они пока еще не достигли отметки в 100 тысяч зарегистрированных машин.

Ранее стала известна неутешительная новость для автолюбителей: за период с 16 октября по 15 ноября текущего года более половины автомобильных производителей, представленных в России подняли цены на свои машины. Прибавка составила от пяти до 500 тысяч рублей, в зависимости от моделей.