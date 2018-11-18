В Минэнерго оценили изменения на рынке топлива после пожара на НПЗ в Москве

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне не повлияет на обеспечение бензином столичных автозаправок и рынка в целом. Об этом сообщили в Минэнерго.

Как отметили в ведомстве, запасов топлива хватает, а в случае необходимости резервные потоки перенаправят с других заводов.

Напомним, возгорание произошло после того, как в одном из цехов внутри печи в установке для переработки нефтепродуктов произошла деформация, из-за чего прогорел змеевик. Огонь вспыхнул сразу в двух местах, при этом пламя вырывалось в небо на 10 метров.

Система оповещения сработала моментально, все сотрудники были эвакуированы. Пожарные справились с огнем за три часа. Как показала мобильная лаборатория МЧС, концентрация вредных примесей в воздухе в районе ЧП осталась в пределах нормы.