В ВМС Аргентины рассказали, почему не могут поднять подлодку San Juan

У Военно-морских сил Аргентины отсутствуют технические возможности для того, чтобы поднять затонувшую год назад подводную лодку San Juan с морского дна. С таким сообщением выступил министр обороны страны Оскар Агуад.

Он подчеркнул, что у ВМС Аргентины нет не только телеуправляемых подводных аппаратов для того, чтобы опуститься на такую глубину, но и техники, которая необходима для поднятия судна «с такими характеристиками».

«Все зависит от техники, на данный момент поднятие субмарины представляется сложным», - цитирует слова Агуада ТАСС.

Глава минобороны Аргентины подчеркнул, что в настоящее время ВМС ожидают всю собранную компанией Ocean Infinity информацию. Именно этой организации удалось найти субмарину.

По его словам, все данные будут переданы судье, которая занимается расследованием дела о гибели подводной лодки. А все виновные, если они есть, «должны быть наказаны», заключил Агуад.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan потерялась у берегов провинции Санта-Крус 15 ноября 2017 года и была обнаружена сегодня, 17 ноября, на глубине 907 метров.

На борту субмарины находились 44 члена экипажа. По предварительным данным все они погибли. Основная версия гибели подлодки - взрыв на борту.