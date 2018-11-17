Жителей многоэтажки эвакуировали в центре Краснодара из-за пожара

На улице Красная в центре Краснодара вспыхнул пожар в одной из квартир в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые эвакуировали жителей дома. Очевидцы происшествия, живущие в соседней квартире с загоревшейся, выложили сделанные ими видеозаписи в соцсети: людям пришлось срочно покидать жилище и бежать на улицу.

Огонь вспыхнул около 22.45 по Москве и был ликвидирован в 22.30. Площадь возгорания составила около 55 квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 26 человек личного состава и 9 единиц техники. О пострадавших не сообщается.