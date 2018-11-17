«Срочно, похоже на выстрелы» - «Звезда» публикует первый звонок в 112 о трагедии в Видном

В распоряжении телеканала «Звезда» оказалась запись вызова очевидца, который первым дозвонился в службу 112 по Московской области и сообщил об инциденте в одном из домов города Видное.

Ранее сообщалось, что там неизвестный убил двоих человек, после чего совершил самоубийство.

«Срочно, Видное, Советская, 2а. (...) Похоже выстрелы в квартире. Надо мной прямо», - сообщил очевидец.

Как ранее уточнили в управлении Следственного комитета по Подмосковью, предварительная версия следствия - убийство на почве ревности. В настоящее время на месте ЧП работают криминалисты и следователи.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». Все подробности случившегося уточняются.