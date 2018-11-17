МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Москве

Главное управление МЧС РФ по Москве предупредило москвичей и гостей столицы о надвигающихся осадках и гололедице. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Со ссылкой на синоптиков Госгидромета, в нем говорится, что в ближайшие 1-3 часа в столице будет идти мокрый снег и образуется гололедица. Эта ситуация не изменится и ночью.

Такая же погода сохранится и в течение воскресенья, 18 ноября.

МЧС рекомендует водителям при управлении автотранспортом снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. А также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.