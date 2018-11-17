«Легендарный артист» – Ирсон Кудикова прокомментировала смерть Осина

Ушедший сегодня из жизни известный музыкант Евгений Осин был всегда предан сцене. Об этом рассказала «Звезде» российская певица Ирсон Кудикова.

«Потрясающий был человек, на все открытый. Очень любил свою работу, любил выступать, был очень дружелюбным. Большая потеря. Потрясающий был человек. Человек, который был предан сцене, даже когда его никто не видел. Он первый наверное, из шоу-бизнеса, с которым я вообще познакомилась. Легендарный артист», - заявила она.

В субботу, 17 ноября скончался советский и российский певец Евгений Осин. Он умер в возрасте 54 лет. Всероссийскую известность исполнитель приобрел благодаря знаменитым хитам 1990-х «Портрет работы Пабло Пикассо», «Плачет девушка в автомате» и «Качка».