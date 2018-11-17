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В ходе «топливных бунтов» во Франции пострадали более двухсот человек

Вадим Синицын
22:55 17.11.2018
На текущий момент пострадали 227 человек. Полицейские задержали более ста человек, около 75 из них в данный момент заключены под стражу.
Фото: monoursguimauve, Instagram

Более двух сотен людей пострадали в ходе массовых протестных акций во Франции. Митинги, на которые вышли десятки тысяч человек в различных городах страны, направлены против повышения цен на топливо.

Как сообщает местное издание Le Parisien со ссылкой на МВД Франции, на текущий момент пострадали 227 человек. Полицейские задержали более ста человек, около 75 из них в данный момент заключены под стражу.

Согласно основному сценарию протестных акций, митингующие перекрывают те или иные дороги в своих населенных пунктах. Большинство пострадавших получили свои травмы из-за того, что в них либо в организованные ими перекрытия въезжали автомобилисты.

Ранее стало известно, что один человек погиб в ходе протестных акций. В городе Пон-де-Бовуазен женщина, которая везла маленькую дочку в больницу, врезалась в толпу митингующих из-за паники.

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