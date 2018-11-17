«Верится с трудом»: Маршал о смерти Осина

В последнее время из-за болезни Евгения Осина с ним было тяжело общаться, однако в утрату друга все равно верится с трудом. Об этом рассказал «Звезде» музыкант Александр Маршал, хорошо знавший ушедшего из жизни исполнителя.

«Это печально и ужасно. Умер человек, которого я знал очень давно, с которым последнее время был на связи. Было сложно общаться, поскольку он был болен. Но когда такие вещи случаются, верится, с трудом, уж больно мы были знакомы хорошо», - поделился Маршал.

Известный исполнитель Евгений Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет 17 ноября в собственной квартире в Москве. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Свою скорбь по поводу ухода артиста выразили множество его коллег и знакомых. Лидер группы «Браво» Евгений Хавтан посвятил памяти Осина свой сегодняшний концерт.