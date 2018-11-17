Съемки последнего клипа с участием Осина опубликовала экс-участница группы «Стрелки»
Российский певец Евгений Осин в мае этого года снимал клип на композицию «Любимая». Одна из бывших певиц группы «Стрелки» Юлия Беретта участвовала в съемках.
Она выложила тогда в своем Instagram-аккаунте репетиционный процесс и поделилась впечатлениями от встречи с музыкантом.
«Вчера отжигали на съемках клипа Евгения Осина! Добрый, веселый, творческий, с открытой душой и прекрасным чувством юмора!» - написала Беретта.
На кадрах видно, что Осин ходит с тростью. Это связано с тем, что незадолго до съемок он попал в ДТП и травмировал ногу.
Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х «Портрет работы Пабло Пикассо», «Плачет девушка в автомате» и «Качка». Певец скончался сегодня, 17 ноября в Москве на 55-м году жизни.