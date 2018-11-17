В Латакии погибли 18 военных ВС Сирии после обстрела боевиков

При обстреле населенного пункта Сафсара провинции Латакия погибло 18 и ранен один военнослужащий ВС САР, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Также в результате обстрела населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо ранен один военнослужащий ВС САР.

«В течение суток боевики совершили обстрелы пригородов городов Алеппо (трижды) и Хама (дважды), населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо и населенного пункта Сафсара провинции Латакия», - заявил Савченко.

Российский центр по примирению призывал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

На пункте пропуска Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор проведена гуманитарная акция, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов.

«Проведена благотворительная акция в районе Карим Хун южнее города Алеппо, в ходе которой выдана 1 тонна хлеба», - добавил генерал-лейтенант.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1994 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3124,2 тонны.