Названы дата и место похорон Евгения Осина

Известного российского певца Евгения Осина скорее всего похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 20 ноября, в Москве.

Предварительно, там же состоится и прощание с артистом. Соответствующую информацию подтвердил продюсер музыканта Андрей Разин в своем Instagram.

«Похороны Евгения Осина, предварительно, пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище города Москвы», - написал он.

Евгений Осин – советский и российский композитор и певец. Он родился в Москве 4 октября 1964 года, работал с группами «Николай Коперник», «Альянс». Широкой публике известен исполнением песен «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо».

Артист скончался в 17 ноября в своей квартире в Москве в возрасте 54 лет. Соболезнования в связи со смертью музыканта выразили Наталья Штурм, Бари Алибасов, Евгений Хавтан и многие другие.