В Аргентине объявят траур после обнаружения подлодки San Juan

В Аргентине объявлен национальный траур после обнаружения подводной лодки San Juan. Субмарина затонула примерно год назад, но нашли ее только в ночь на субботу, 17 ноября при помощи частной американской компании Ocean Infinity, пишет ТАСС.

По всей Аргентине будут приспущены национальные флаги, сообщил министр обороны страны Оскар Агуад.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan потерялась у берегов провинции Санта-Крус 15 ноября 2017 года и была обнаружена сегодня на глубине 907 метров. На борту субмарины находились 44 члена экипажа, предварительно, все они погибли. Основная версия гибели подлодки – взрыв на борту.