Мужчина в Подмосковье застрелил двух человек из-за ревности

В подмосковном городе Видное мужчина убил двоих человек, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.

По предварительной версии следствия, убийство произошло на почве ревности. Предполагаемый виновник пришел в гости к своей бывшей жене. В это время там же находился его родственник.

Из-за внезапно возникших неприязненных отношений мужчина убил бывшую супругу и родственника. После этого он совершил суицид.

В данный момент на месте работают криминалисты и следователи. Возбуждено по статье Уголовного кодекса «Убийство двух и более лиц». Подробности случившегося уточняются.