Мужчина в Подмосковье застрелил двух человек из-за ревности
По предварительной версии следствия, убийства произошло на почве ревности. Предполагаемый виновник совершил суицид.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В подмосковном городе Видное мужчина убил двоих человек, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.
По предварительной версии следствия, убийство произошло на почве ревности. Предполагаемый виновник пришел в гости к своей бывшей жене. В это время там же находился его родственник.
Из-за внезапно возникших неприязненных отношений мужчина убил бывшую супругу и родственника. После этого он совершил суицид.
В данный момент на месте работают криминалисты и следователи. Возбуждено по статье Уголовного кодекса «Убийство двух и более лиц». Подробности случившегося уточняются.