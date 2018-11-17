Машинист поезда рассказал подробности столкновения с автобусом под Саратовом

В Саратовской области водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом. Авария привела к смерти пяти человек, еще двое получили травмы.

Погибшие – пассажиры автобуса. Водитель транспортного средства и еще один пассажир были госпитализированы. Машинист поезда рассказал «Звезде» подробности аварии.

«При следовании по российской территории на 1170 километре на переезде увидел стоящий автобус с левой стороны по ходу движения. Подавал звуковые и световые сигналы. При приближении к переезду, примерно за 100-150 метров я увидел, как автобус начал движение. Я применил торможение, но ввиду маленького расстояния наезд предотвратить не удалось», - сказал машинист.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства ДТП.