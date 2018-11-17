Посольство РФ в Лондоне дало Британии советы по «защите» от мультика «Маша и Медведь»

Посольство Российской Федерации в столице Великобритании с иронией посоветовало Лондону стратегию защиты от «пропаганды» мультфильма «Маша и Медведь». Сообщение размещено от

В числе «методов защиты» – создание специального центра по противодействию мультикам и включение художников в санкционные списки.

«Важный вопрос поднят сегодня. Как Великобритания может найти спасение от «Маши и медведя»? Запустить Центр по противодействию мультфильмов где-нибудь в Прибалтике? Поместить всех карикатуристов в список санкций ЕС? Очевидно, что необходим решительный и дорогостоящий подход!», - говорится в сообщении посольства.

Таким образом сотрудники дипломатической миссии прокомментировали публикацию британской газеты The Times, посвященной российскому мультфильму. В большой «разоблачительной» статье популярное детское шоу рассматривается с точки зрения «российской пропаганды», а в персонаже Маши эксперты издания разглядели «путинское поведение».