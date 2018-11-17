Лидер «Браво» посвятит сегодняшний концерт памяти Евгения Осина

Известный российский певец Евгений Осин скончался в сегодня, 17 ноября, в собственной квартире в Москве.

Лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в интервью «Звезде» выразил соболезнования в связи со смертью артиста. Он также пообещал, что сегодняшний концерт в Москве в честь 35-летия коллектива, он посвятит памяти Евгения Осина.

«У нас через полчаса начнется концерт, группе "Браво" 35 лет. Этот концерт мы посвятим памяти Евгения», - рассказал Хавтан.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Сотрудничал с коллективами «Николай Коперник», «Альянс». Широкой публике известен исполнением песен «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо».