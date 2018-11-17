Опубликовано видео последнего мини-концерта Евгения Осина

Известный российский певец Евгений Осин ушел из жизни в своей квартире в Москве. Исполнителю было 54 года.

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено одно из последних публичных выступлений Евгения Осина на сцене. Певец находился на таиландском острове Самуи на лечении, и перед отъездом устроил небольшое выступление для присутствующих и гостей отеля. Ролик датирован 16 октября 2017 года.

«Это был потрясающий вечер в невероятной музыкальной обстановке. Мы очень надеемся, что Евгений вернётся на остров Самуи и опять порадует нас исполнением своих песен», - говорится в комментарии к видеозаписи в Instagram.

За свою карьеру Евгений Осин выпустил 15 альбомов, последний из которых - «Разлука» - вышел в 2016 году. Пик популярности певца пришелся на 90-е, когда вышли композиции «Портрет работы Пабло Пикассо», «Плачет девушка в автомате» и «Качка». По мнению друзей певца, его уход из жизни стал закономерным итогом отношений с алкоголем.