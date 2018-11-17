Бари Алибасов о смерти певца Евгения Осина: «Эмоциональный парень был, артистичный»

Музыкальный продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть известного российского певца Евгения Осина. Он рассказал «Звезде», что очень интересовался его творчеством, много раз пересекался с ним лично на совместных концертах.

«Евгений Осин – личность яркая, конечно, личность особенная. Эмоциональный парень, красивый, пластичный, артистичный. Много раз приходилось видеть его в наших совместных концертах», - сказал Алибасов.

«Это был яркий парень, который сочетал разные жанры. Талант, талант, большой талант», - добавил продюсер.

Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, автор песен. Он родился 4 октября 1964 в Москве, свою собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. Певец скончался сегодня, 17 ноября, в своей квартире в Москве. Известен как автор хитов «А когда на море качка», «Плачет девочка в автомате», «Портрет работы Пабло Пикассо».