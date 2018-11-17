Наталья Штурм назвала причину смерти Осина

В Москве ушел из жизни культовый российский исполнитель Евгений Осин. Как рассказала «Звезде» певица Наталья Штурм, в последние годы Осин разрушал себя алкоголем.

По словам подруги певца, он воспринимал попытки знакомых и близких повлиять на его образ жизни с долей агрессии. В итоге он остался на своей позиции, но пришел к закономерному финалу, отметила Штурм.

«Закономерный финал… Помню только хорошее, много общались. Жаль, что не внял нашим уверениям, помощи и желанию помочь. Все воспринимал немного агрессивно. Даже не немного – все воспринимал как вторжение в свою личную жизнь. Никого не послушал, сделал так, как хотел. Настоящий мужчина… Он был весь разрушен внутри, алкоголь разрушил все его органы. Отмаялся…» - рассказала Наталья Штурм.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 в Москве, свою собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. За свою карьеру Осин выпустил 15 альбомов. Пик популярности певца пришелся на 90-е, когда вышли композиции «Портрет работы Пабло Пикассо», «Плачет девушка в автомате» и «Качка».