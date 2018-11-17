Гололед и мокрый снег ожидаются в Москве

Мокрый снег, гололедица и порывистый ветер ждут москвичей 17 ноября вечером. В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности.

Ожидается западный ветер, скорость которого составит 5−10 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля.

В воскресенье, 18 ноября в Москве будет облачно с небольшими осадками, термометры покажут от 1 до 3 градусов выше нуля, по области ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов тепла, выпадет снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.