Фигуристы Морозов и Тарасова взяли золото на Гран-при в Москве

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова взяли золото на соревнованиях спортивных пар на пятом этапе Гран-при. Он проходит в Москве.

Тарасова и Морозов заняли первое место, набрав 220,25 балла. На втором месте оказались представители Италии Маттео Гуаризе и Делла Моника, которые показали результат в 203,83 балла. Бронзу завоевали другая пара из России – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Кроме того, россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли пятое место.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Иван Букин и Александра Степанова завоевали победу в соревновании танцевальных пар в рамках того же турнира. Фигуристы набрали 199,43 балла, оставив позади спортсменов из Италии и США.

Кроме того, Букин и Степанова своим выступлением обновили мировой рекорд в данной дисциплине. Ранее эти же фигуристы забрали золото на третьем этапе Гран-при, который состоялся в Хельсинки.