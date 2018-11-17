Умер певец Евгений Осин

Скончался известный российский исполнитель Евгений Осин. Об этом сообщил «Звезде» концертный директор певца Александр Сидоренко.

По словам директора, артист ушел из жизни 17 ноября в своей квартире в Москве. Причина смерти певца пока не называется.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 в Москве, свою собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. В конце 1980-х Осин также сотрудничал с популярной группой «Браво».

За свою карьеру Осин выпустил 15 альбомов, последний из которых - «Разлука» - вышел в 2016 году. Пик популярности певца пришелся на 90-е, когда вышли композиции «Портрет работы Пабло Пикассо», «Плачет девушка в автомате» и «Качка».