На Западе мультсериал «Маша и Медведь» обвинили в российской пропаганде

Британские критики увидели в российский мультсериале «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» «пропаганду Кремля» и орудие «мягкой силы» России.

Так, профессор Энтони Глиса из Букингемского университета считает, что у главной героини Маши «напористый, неприятный характер», при этом она ведет себя очень решительно.

«Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», - приводит The Times слова Глиса.

Кроме того, экспертов смутило, что медведь, который является символом России, слишком позитивный в этом мультфильме, а значит, показывает страну с хорошей стороны и якобы плохо влиет на детское сознание.

В одной из серий Маша с фуражкой пограничника СССР гоняет зайца по огороду. В Британии посчитали, что таким образом Москва демонстрирует «защиту своих границ».

На англоязычную версию мультика подписаны около четырех миллионов человек. Ранее «Машу и Медведя» обвинили в ведении гибридной войны.