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Подлодку ВМС Аргентины нашли со следами взрыва

Дарья Муромова
18:42 17.11.2018
Аргентинскую подлодку нашла американская компания Ocean Infinity с сильно деформированным корпусом и следами взрыва.
Фото: ARMADA ARGENTINA

Пропавшая год назад подводная лодка «Сан-Хуан» обнаружена деформированной и с признаками взрыва. Об этом родственникам членов экипажа сообщил командующий базы ВМС Аргентины в Мар-дель-Плата Габриэль Аттис.

Аргентинскую подлодку нашла американская компания Ocean Infinity. Субмарину обнаружили на глубине 800 метров с деформацией защитного корпуса. При этом на части корпус не развалился и видимых пробоин на нем нет. Некоторые куски винта обнаружили зарытыми в морское дно, а небольшие обломки раскиданы в диаметре 70 метров, пишет ТАСС.

Напомним, что аргентинская подлодка пропала 15 ноября 2017 года при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту находилось 44 человека, включая первую в истории страны женщину-подводника Элиану Марию Кравчик. Во время последнего сеанса связи члены экипажа сообщили об аварии.

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