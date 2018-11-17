В мэрии Москвы рассказали о будущем киноцентра «Соловей»

Вместо кинотеатрального центра «Соловей» в центре Москвы планируется построить гостиницу и деловой центр. Об этом рассказал руководитель Стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

По словам представителя мэрии Москвы, застройщику ничего не мешает начать строительство прямо сейчас. Общественные слушания по данному вопросу прошли в 2009-м году, а документы от города застройщик получил еще в 2010-м году при предыдущем мэре.

«У застройщика все документы на руках, ему ничего не мешает строить. В тех документах, которые выданы в те годы, было запланировано порядка 30 тысяч квадратных метров апартаментов, деловой центр, медицинский центр, элементы торговли и сопутствующая инфраструктура», - цитирует ТАСС Хуснулина.

На вопрос о сроках сноса известного в Москве киноцентра представитель мэрии ответить не смог. Он пояснил, что не обладает подобной информацией, поскольку этот вопрос решается самим инвестором.