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В мэрии Москвы рассказали о будущем киноцентра «Соловей»

Вадим Синицын
18:10 17.11.2018
Как заявил представитель московской мэрии Марат Хуснуллин, застройщик получил от города документы в 2010-м году и ему ничего не мешает начать строить в любой момент.
В мэрии Москвы рассказали о будущем киноцентра «Соловей»
Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Вместо кинотеатрального центра «Соловей» в центре Москвы планируется построить гостиницу и деловой центр. Об этом рассказал руководитель Стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

По словам представителя мэрии Москвы, застройщику ничего не мешает начать строительство прямо сейчас. Общественные слушания по данному вопросу прошли в 2009-м году, а документы от города застройщик получил еще в 2010-м году при предыдущем мэре.

«У застройщика все документы на руках, ему ничего не мешает строить. В тех документах, которые выданы в те годы, было запланировано порядка 30 тысяч квадратных метров апартаментов, деловой центр, медицинский центр, элементы торговли и сопутствующая инфраструктура», - цитирует ТАСС Хуснулина.

На вопрос о сроках сноса известного в Москве киноцентра представитель мэрии ответить не смог. Он пояснил, что не обладает подобной информацией, поскольку этот вопрос решается самим инвестором.

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