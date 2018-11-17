В Челябинске драка двух водителей переросла в ДТП
Водитель маршрутки не пропустил пешеходов и на опасном расстоянии подрезал Ford, чтобы подъехать к остановке.
Фото: 74.ru, YouTube
Видео: 74.ru, YouTube
В Челябинске из-за опасного маневра водителя маршрутки произошла драка и ДТП.
Инцидент произошел в полдень 17 ноября возле ледовой арены «Трактор». Автомобиль Ford Focus и маршрутное такси одновременно поворачивали с улицы 250 лет Челябинска направо. Водитель маршрутки не пропустил пешеходов и на опасном расстоянии подрезал Ford, чтобы подъехать к остановке.
Водитель легкового авто остановился и ударил ногой в дверь маршрутки, после чего между мужчинами началась перепалка, переросшая в драку.
«Самое смешное, что маршрутка въехала в Ford после того, как ее водитель отпустил педаль тормоза», — рассказал очевидец Алексей «74.ru».