В Челябинске драка двух водителей переросла в ДТП

В Челябинске из-за опасного маневра водителя маршрутки произошла драка и ДТП.

Инцидент произошел в полдень 17 ноября возле ледовой арены «Трактор». Автомобиль Ford Focus и маршрутное такси одновременно поворачивали с улицы 250 лет Челябинска направо. Водитель маршрутки не пропустил пешеходов и на опасном расстоянии подрезал Ford, чтобы подъехать к остановке.

Водитель легкового авто остановился и ударил ногой в дверь маршрутки, после чего между мужчинами началась перепалка, переросшая в драку.