Женщина совершила самоподрыв возле КПП в Грозном
Личность погибшей к настоящему моменту не установлена.
Фото: Michael Runkel, imagebroker.com, Globallookpress
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Женщина совершила самоподрыв в Старопромысловском районе Грозного. Инцидент произошел 17 ноября в районе 21-го КПП.
Личность погибшей к настоящему моменту не установлена. Известно, что до контрольно-пропускного пункта она не дошла 75 метров.
Как уточнили 360 в региональном ГУ МВД, совершившая самоподрыв находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.
В полиции добавили, что жертв или пострадавших в результате инцидента нет.