Женщина совершила самоподрыв возле КПП в Грозном

Женщина совершила самоподрыв в Старопромысловском районе Грозного. Инцидент произошел 17 ноября в районе 21-го КПП.

Личность погибшей к настоящему моменту не установлена. Известно, что до контрольно-пропускного пункта она не дошла 75 метров.

Как уточнили 360 в региональном ГУ МВД, совершившая самоподрыв находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.

В полиции добавили, что жертв или пострадавших в результате инцидента нет.