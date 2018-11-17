В Крыму количество туристов за 2018 год может побить рекорд

В течение 2018 года Крым посетят более 6,5 миллионов человек. Это рекордный показатель за всю историю полуострова.

По данным на первое сентября этого года Крым уже посетило более 6,3 миллиона туристов. Этот показатель на треть больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом рассказал Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму.

«Мы надеемся, что до конца года общее число гостей, посетивших Крым, составит более 6,5 миллиона человек», - цитируют Сафонова РИА Новости.

Руководитель Ростуризма уверен, что такое увеличение потока туристов связано с улучшением транспортной ситуации, открытием нового аэропорта в Симферополе и началом автодвижения по мосту на полуостров.