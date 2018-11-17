В российском музыкальном издательстве Maschina Record официально издана последняя песня Виктора Цоя и его группы «Кино». Оригинальная акустическая запись песни «Атаман», записанная Цоем в 1990 году, долгое время считалось утраченной.

Издание представляет собой подарочную виниловую пластинку. Она содержит две версии трека «Атаман». Первая является записью от 2012 года и исполнена участниками бывшей группей «Кино». Вторая – акустическая версия, записанная непосредственно Виктором Цоем в 1990 году и отреставрированная с аудиокассеты. Также издание можно приобрести в виде семидюймового винила и обычного CD.

Первоисходник записи был найден в архиве кинокритика Натальи Разлоговой, с которой встречался культовый музыкант в последние годы своей жизни. Оригинальный трек «Атаман» был обнаружен почти случайно, после чего передан барабанщику коллектива Григорию Гурьянову.

Ранее стало известно, что режиссер Алексей Учитель снимает новый фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое под рабочим названием «47». Создатель ленты подчеркнул, что его работа будет носить не классический биографический, а мифологический характер.