«Северный поток» полностью возобновил работу после сбоя

Поставки природного газа из России в Европу по трубопроводу «Северный поток», возобновлены в прежнем объеме.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в 6 часов утра по московскому времени (4 утра по местному) топливо перестало поставляться из-за проблем с электроснабжением на газоприемной станции в Грайфсвальде. Частично ввели эксплуатацию в 13.00 по московскому времени.

В настоящее время все проблемы полностью устранены, газ поступает без перебоев, пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-оператора Gascade.

Трубопровод «Северный поток», проложенный по дну Балтийского моря, был запущен в 2012 году для увеличения поставок российского газа в Европу.