СК начал проверку после столкновения автобуса с поездом под Саратовом

После столкновения автобуса и грузового поезда в Саратовской области следователи организовали проверку.

«Проводится процессуальная проверка по факту столкновения грузового поезда с пассажирским автобусом на территории Приволжской железной дороги», - пишут на сайте ведомства.

Следствие выяснит, соблюдал ли машинист правила движения и эксплуатации поезда, проведет ряд проверочных мероприятий.

Напомним, что 17 ноября примерно в 10:50 в Озинском районе водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. В результате аварии погибло пять пассажиров автобуса, которые оказались гражданами Узбекистана. Водитель и его помощник в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу.