СМИ: Джека Воробья заменят девушкой в новых «Пиратах Карибского моря»
Шестая серия франшизы выйдет на широкие экраны не раньше 2020 года.
Фото: Kento Nara Geisler-Fotopress, Globallookpress
В новом фильме франшизы «Пираты Карибского моря» возможно не будет капитана Джека Воробья, которого играл Джонни Депп. Главным героем может стать актриса.
Сценарий предстоящего фильма напишут создатели «Дэдпула» и «Zомбилэнда» Ретт Риз и Пол Верник. Место капитана Джека Воробья предположительно займет пиратка Редд, известная посетителям аттракционов в «Диснейленде», сообщает Hybrid.
Кто из актрис исполнит главную роль, не сообщается, студия Disney пока никаких официальных комментариев не дает.
Премьера шестой серии «Пиратов Карибского моря» состоится предположительно в 2020 – 2021 годах.