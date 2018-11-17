СМИ: Джека Воробья заменят девушкой в новых «Пиратах Карибского моря»

В новом фильме франшизы «Пираты Карибского моря» возможно не будет капитана Джека Воробья, которого играл Джонни Депп. Главным героем может стать актриса.

Сценарий предстоящего фильма напишут создатели «Дэдпула» и «Zомбилэнда» Ретт Риз и Пол Верник. Место капитана Джека Воробья предположительно займет пиратка Редд, известная посетителям аттракционов в «Диснейленде», сообщает Hybrid.

Кто из актрис исполнит главную роль, не сообщается, студия Disney пока никаких официальных комментариев не дает.

Премьера шестой серии «Пиратов Карибского моря» состоится предположительно в 2020 – 2021 годах.