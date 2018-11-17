Из больницы Петербурга похитили новорожденного

Вечером, 16 ноября, в полицию Санкт-Петербурга обратилась гражданка Узбекистана с заявлением о похищении ее ребенка из роддома.

20 сентября женщина поступила в один из родильных домов Петербурга по документам своей знакомой землячки, потому что российского гражданства у роженицы не было. Девушки очень похожи внешне, и врачи действительно не заметили подмены.

Новорожденной девочке медики диагностировали врожденный порок сердца и перевели ее в детскую больницу №1.

Несколько дней назад, 14 ноября, девочку забрали из реанимационного отделения. Биологическая мама считает, что ее украла владелица документов, по которым рожали ребенка.

Сейчас полиция ищет новорожденную и похитившую ее женщину, сообщают «Невские новости».