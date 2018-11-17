Над Ляшко нависла реальная угроза тюрьмы

Главу парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко хотят привлечь к уголовной ответственности сразу по двум статьям: декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовит представление о снятии с нардепа неприкосновенности. Об этом сообщает украинское издание «Українськi Новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«От своего мы не отступим и оно обязательно будет передано в ГПУ (Генеральная прокуратура Украины – прим. ред.)», - сообщил собеседник издания.

Источник заявил, САП будет идти в этом вопросе до конца и сделает со своей стороны все, что от нее зависит, однако сомневается, что генпрокурор Украины Юрий Луценко внесет представление в украинский парламент.