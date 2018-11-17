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По всей Франции проходят массовые «топливные» протесты: видео

Вадим Синицын
15:34 17.11.2018
По данным министерства внутренних дел страны, в стране зафиксировано более тысячи акций, общее количество участников протестов превысило 50 тысяч человек.

В различных городах Франции происходят массовые протесты водителей. Автовладельцы протестуют против повышения цен на бензин.

По данным министерства внутренних дел страны, в стране уже зафиксировано более тысячи акций, общее количество участников протестов превысило 50 тысяч человек. Манифестанты заблокировали множество ключевых дорог, в том числе кольцевую в Париже.

Согласно заявлением организаторов митингов, главная идея акции – «просто стоять на месте». Участники протеста намерены блокировать дороги в течение всех выходных, как минимум до вечера воскресенья.

Как сообщает телеканал BFMTV, в процессе серии протестов уже погиб один человек. Инцидент произошел в городе Пон-де-Бовуазен. Сообщается, что местная жительница везла ко врачу маленькую дочку. Увидев толпу, которая перекрыла дорогу, женщина запаниковала и врезалась в нее.  В результате погиб один человек.

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