По всей Франции проходят массовые «топливные» протесты: видео

В различных городах Франции происходят массовые протесты водителей. Автовладельцы протестуют против повышения цен на бензин.

По данным министерства внутренних дел страны, в стране уже зафиксировано более тысячи акций, общее количество участников протестов превысило 50 тысяч человек. Манифестанты заблокировали множество ключевых дорог, в том числе кольцевую в Париже.

Согласно заявлением организаторов митингов, главная идея акции – «просто стоять на месте». Участники протеста намерены блокировать дороги в течение всех выходных, как минимум до вечера воскресенья.

Как сообщает телеканал BFMTV, в процессе серии протестов уже погиб один человек. Инцидент произошел в городе Пон-де-Бовуазен. Сообщается, что местная жительница везла ко врачу маленькую дочку. Увидев толпу, которая перекрыла дорогу, женщина запаниковала и врезалась в нее. В результате погиб один человек.