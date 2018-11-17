Никто не будет хрустеть: в Госдуме предложили запретить есть попкорн в кинозалах

В Госдуме предложили запретить есть попкорн во время сеансов в кинотеатрах. С этой инициативой выступил член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Депутат считает, что посетители кинотеатров могут брать попкорн и отдыхать до киносеанса, но есть, «хрустеть, кидать это все» - недопустимо. Свищев также заметил, что бороться с таким бизнесом будет тяжело, но эту тему нужно поднять.

Свищев упомянул практику советских кинотеатров, в которых не было возможности купить попкорн.

«В Советском Союзе никогда не было в кинотеатрах возможности попкорн покупать, никто не хрустел. Сейчас же, если у тебя нет с собой огромной банки с попкорном, значит, ты не пришел в кинотеатр. И все сидят хрустят, трещат, пьют», - приводит слова депутата АГН «Москва».

Кроме того, Свищев обратил внимание на исследования, результат которых показал, что во время просмотра человек съедает больше, чем требует организм, и это стимулирует его употреблять вредные продукты.