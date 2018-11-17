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Больше половины автопроизводителей в России подняли цены на машины

Андрей Аркадьев
15:31 17.11.2018
Изменили прайс-лист 26 компаний из 42, представленных на российском авторынке.
Больше половины автопроизводителей в России подняли цены на машины
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

За период с 16 октября по 15 ноября текущего года более половины автомобильных производителей, представленных в России – 26 из 42, подняли цены на свои машины. Прибавка составила от пяти до 500 тысяч рублей, в зависимости от моделей.

Седан Datsun on-DO и кроссовер Audi Q7 прибавили в стоимости пять тысяч рублей, на шесть тысяч стали дороже российские автомобили LADA Largus и Largus Cross, на десять тысяч подорожал кроссовер Suzuki SX4.

Более ощутимый рост цен отмечается у других автопроизводителей. Подорожали кроссоверы Chery Tiggo – от десяти до 25 тысяч рублей, Nissan Murano и Qashqai прибавили от 15 до 30 тысяч рублей, Jeep Renegade – от 40 до 75 тысяч рублей, а рост цен на Porsche Panamera составил от 25 до 246 тысяч рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Чешский производитель Skoda поднял ценник сразу на весь модельный ряд. Автомобили этой марки подорожали на 7 – 44 тысячи рублей, KIA переписала ценник на семь своих моделей на 15 – 25 тысяч рублей, семь моделей Volkswagen прибавили в стоимости по 20 – 90 тысяч рублей, четыре модели американского Ford подняли цены на 4 – 80 тысяч рублей. Mitsubishi скорректировала цены на пять из шести своих моделей, теперь их можно приобрести дороже на 20 – 100 тысяч рублей.

В тоже время несколько производителей снизили цены как на модели, так и на отдельные комплектации. Так, Mercedes-Benz CLS-Klasse значительно подешевел – на 230 – 500 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Седан Audi A4 в одной из комплектаций скинул тысячу рублей, а седан Cadillac CT6 упал в цене на десять тысяч рублей.

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