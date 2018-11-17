Количество погибших в ДТП в Саратовской области возросло до пяти

При столкновении поездка и заказного автобуса в Озинском районе Саратовской области погибло пять человек. Об этом сообщила глава Озинского муниципального района Антонина Галяшкина.

Консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Шеккалиев уточнил, что все погибшие пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а водитель и его помощник – из Казахстана.

По словам Шеккалиева, водитель и помощник доставлены в районную больницу в тяжелом состоянии, их личности установлены. В случае необходимости казахская сторона окажет помощь в их транспортировке.

Известно, что автобус двигался от границы с Казахстаном. Водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд на красный свет светофора, в этот момент в него на скорости въехал локомотив грузового поезда. Машинисты не пострадали, об этом сообщает ТАСС.