Названа причина пожара на нефтезаводе в Капотне

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне мог произойти из-за деформации печи в установке для переработки нефтяных продуктов. Об этом рассказал заместитель главы предприятия Роман Романов.

«Предварительно, внутри печи произошла какая-то деформация», — цитирует ТАСС представителя завода.

По словам Романова, поврежденную печь уже отключили от общей системы. В данный момент завод работает в штатном режиме и продолжает производить топливо. Другие объекты МПНЗ, кроме упомянутой печи, не пострадали. Как добавили представители министерства энергетики, деформация могла произойти из-за прогорания змеевика.

Ранее стало известно, что в Капотне на Московском нефтеперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. На НПЗ были зафиксированы сразу два очага возгорания: установка крекинга и печь дожига. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет, всех сотрудников успели эвакуировать. В данный момент пожар ликвидирован.