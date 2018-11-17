Меркель признала ошибки миграционной политики

Впервые после разразившихся беспорядков из-за убийства местного жителя мигрантом Ангела Меркель посетила немецкий город Хемниц.

Меркель прокомментировала свой отложенный приезд в Хемниц тем, что не знала, когда лучше посетить город, хотя хотела этого. По словам канцлера, мэр Хемница пригласила ее по телефону еще в конце лета. Но Меркель не приехала сразу, потому что накануне выборов в Бундестаг у многих ее персона вызывала противоречивые мысли. Однако и сейчас визит лидера Германии вызвал разную реакцию.

Канцлер Германии признала, что федеральное правительство допустило ошибки в миграционной политике. Во время выступления Меркель в Хемнице несколько сотен человек открыто протестовали против современной политики властей и призывали немецкого лидера уйти в отставку.

Меркель отметила, что свобода мнений не оправдывает праворадикальных выступлений с нацистской символикой, сообщает Euronews.