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Тайны Марианской впадины: ученые выяснили, что Земля «пожирает» океаны

Александра Арсентьева
14:33 17.11.2018
Сделанное открытие заставит ученых пересмотреть все теории обмена породами между земной корой и мантией.
Тайны Марианской впадины: ученые выяснили, что Земля «пожирает» океаны
Фото: Craig Lovell, Globallookpress

Изучение дна Марианской впадины позволило исследователям установить, что в земной мантии содержится в 3-4 раза больше воды, чем считалось раньше.

Между геологами много лет идут споры о том, сколько воды попадает в земные недра вместе с «тонущей корой». На этот вопрос позволило ответить подробное изучение Марианской впадины. Данный океанический желоб является зоной субдукции, где одна литосферная плита будто «ныряет» под другую. Об этом сообщает сайт New Atlas.

Ученые из США выяснили, что «тонущий» пласт в земную кору углубляется на десятки километров, при этом сохраняя структуру и состав. Это означает, что в мантию вместе с породой попадает гораздо больше морской воды.

Как заявили специалисты, за последний миллион лет через Марианскую впадину под планетную кору попало около 80 миллионов тонн воды. В четыре раза больше, чем это было заявлено ранее.

По мнению исследователей, данное открытие заставит ученых пересмотреть все теории обмена породами между земной корой и мантией. Кроме того, согласно полученным сведениям вода в этом процессе играет гораздо большую роль, чем считалось раньше.  

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