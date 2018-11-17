Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на чемодане

Украинские пограничники отказали во въезде россиянину, на чемодане которого была прикреплена георгиевская ленточка. Информация об этом опубликована на сайте Госпогранслужбы.

Инцидент произошел в пропускном пункте «Жуляны». Мужчина направлялся на Украину из Белоруссии.

«Обнаружен чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно - георгиевская лента», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данная символика запрещена в стране, в связи с чем, мужчине, несмотря на наличие обратного билета и достаточного количества денежных средств, было отказано во въезде в страну. Более того, он не сможет посетить Украину в течение ближайших трех лет.