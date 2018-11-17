Опасный трюк: в Петербурге канатоходец прошел между двумя высотками

В Санкт-Петербурге местный житель решил выполнить опаснейший трюк и пройти по канату между двумя многоэтажками.

Инцидент произошел в Выборгском районе города, в жилом комплексе «Живой родник». Трюк экстремала местные жители сняли на видео, после чего запись появилась в Сети.

На кадрах видно, что внизу мужчину поджидала машина пожарных. Однако, судя по кадрам, помощь специалистов не понадобилась: мужчина без страховки преодолел половину пути между двумя 25-этажными зданиями.