Ракета Antares вывела Cygnus на околоземную орбиту

Американский грузовой космический корабль Cygnus был выведен на орбиту Земли с грузом для экипажа МКС.

Как отмечается в сообщении NASA, ракета Antares с кораблем Cygnus была запущена с космодрома Wallops в штате Вирджиния.

Запуск произошел в 04:01 по местному времени, в настоящий момент корабль направляется к Международной космической станции.

Стыковка с МКС должна произойти 19 ноября. Предполагается, что в феврале 2019 года корабль покинет станцию, забрав с собой мусор и отходы, после чего он будет сведен с орбиты.