Названы самые опасные для туристов страны

Специалисты в области здравоохранения и безопасности International SOS назвали Сомали, Ливию, Сирию, Афганистан, Южный Судан, Йемен и Мали наиболее рискованными местами для туризма в 2019 году.

Это означает, что путешественники, отправившись в эти государства, с большой долей вероятности столкнутся с проблемами. В названных странах низкий уровень личной безопасности, высокие риски для здоровья, а также имеются большие опасности при передвижении по дорогам, сообщает Daily Mail.

Как заявили эксперты, к государствам, где здоровье жителей подвергается огромному риску, относятся Нигер, Южный Судан, Ирак, Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне, Венесуэла и Северная Корея. При этом специалисты отмечают, что наименее безопасно передвигаться по дорогам в Боливии, Бразилии, Иране, Саудовской Аравии и Казахстане.

Норвегия, Исландия и Финляндия стали самыми безопасными странами по трем указанным параметрам. Государствами с незначительными рисками в сфере безопасности являются Словения, Дания, Швейцария и Гренландия.