На участников фестиваля огненных шаров рухнула конструкция с фейерверками: видео

В сети появились кадры падения конструкции с фейерверками на зрителей традиционного фестиваля огненных шаров, который проходит в городе Таунджи, расположенном в штате Шан на востоке Мьянмы.

Инцидент произошел во время церемонии открытия 14 ноября. Как сообщает Yahoo News, поле было переполнено людьми в момент ЧП.

Известно, что два человека получили серьезные ожоги и были госпитализированы. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

В Мьянме считается, что фестиваль огненных шаров – это своеобразная жертва Будде, поэтому мероприятие носит религиозный характер. Впервые фестиваль прошел еще в XIX веке.