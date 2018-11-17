50 тысяч заложников заперты в ловушке: как выживают беженцы в Рукбане

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

И вот на этом фоне такой очень позитивной картины возвращения сирийцев к нормальной жизни, как-то особенно чудовищно выглядит ситуация в лагере беженцев Рукбан, который находится на юге Сирии, на стыке границ Иордании и Ирака. Что важно: на неподконтрольной сирийскому правительству территории.

С их помощью российские и сирийские официальные лица обмениваются информацией и налаживают совместную работу по восстановлению страны. И в начале цифры на совещании прозвучали более чем позитивные. Всего в свои дома уже вернулись полтора миллиона человек. Сотни тысяч беженцев возвращаются из-за рубежа. Набирают темп процессы восстановления жилья, хозяйства, инфраструктуры, дорог, торговли, промышленных предприятий.

В Москве в Министерстве обороны прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики по вопросам возвращения беженцев. Это уже не первое совещание такого, международного уровня.

На сегодняшний день всего в лагере, по данным военных и дипломатов, находится около пятидесяти тысяч человек. В лагере существует постоянная нехватка продовольствия. И самых обычных повседневных вещей. У людей нет ни доходов, ни каких-либо иных средств к существованию. Но это еще не самое страшное. Грязь. Антисанитария. Отсутствие чистой питьевой воды.

«Ужасают условия проживания на территории лагеря "Рукбан". Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами в жилищах, уборка и вывоз мусора не осуществляется. Остро стоит проблема обеспечения населения лагеря питьевой водой. Пунктов выдачи воды, поступающей с территории Иордании, всего два. В качестве питьевой ее можно употреблять только после дополнительной очистки и кипячения. Отмечены случаи попадания в «продуктовое» рабство по причине отсутствия денег у беженцев», - заявил официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи Юрий Тарасов.

Тут надо добавить, что из пятидесяти тысяч беженцев в лагере Рукбан по меньшей мере 6000 - это представители вооруженных группировок. Крепкие сытые мужчины с автоматами, которые с помощью оружия легко решают для себя проблемы и денег, и продуктов. А остальные должны выживать как могут. В лагере практически нет медицинской помощи, да и профессиональных врачей, по сути, там как бы тоже нет.

«Лечением занимаются 50 медицинских работников, только 14 из которых имеют специальное образование. С учетом неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки существует вероятность вспышки инфекционных заболеваний. Все эти обстоятельства ведут к высокой смертности. За прошлый месяц в «Рукбане» погибли более 100 человек», - уточнил представитель Минздрава России Сергей Грабчак.

Но и это, как выяснилось, еще не все. По данным международных организаций, в этом анклаве, управляемом террористическими группировками, происходят совсем чудовищные вещи. Типа торговли людьми, похищений за выкуп, проституции, продажи детей в сексуальное рабство. Причем, все это приобрело не единичный, а массовый характер.

«Еще одним негативным аспектом жизни в лагере является неспособность местной администрации обеспечить беженцам личную безопасность. На территории Эр-Рукбана широко распространены воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство», - добавил Юрий Тарасов.

Одним словом, если и есть филиал ада на земле, то теперь мы, похоже знаем, где он находится. Но вот почему мировое сообщество так застенчиво, я бы даже сказал, сконфуженно молчит? Почему это название - Рукбан - практически невозможно встретить на первых полосах ведущих изданий свободного мира? Почему западные телекомпании рассказывают о чем угодно, кроме как о бедственном положении пятидесяти тысяч живых человек, женщин и детей, запертых в этом лагере, как в ловушке?

«Как такое стало возможно в современном мире? Почему в этих условиях мировое сообщество, так радеющее за права человека, продолжает упорно замалчивать гуманитарную катастрофу жителей лагеря Рукбан, по сути находящихся в заложниках?», - задался вопросом начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Западные журналисты, конечно же, прекрасно знают ответы на эти вопросы. И политики знают. И вам скажу, почему они молчат. Потому что этот самый лагерь Рукбан со всеми его ужасами находится на территории, фактически оккупированной Соединенными Штатами Америки. Совсем рядом от лагеря находится американская военная база. Созданная, как водится, под предлогом борьбы с запрещенным в РФ Исламским государством.

А вокруг базы американцы росчерком циркуля нарисовали 55-километровую так называемую «зону безопасности». Куда как вы понимаете, ни военным, ни гражданским властям Сирии доступа нет. Вообще. Ни врачам, ни учителям, ни полиции. Никому.

В начале ноября с большим трудом удалось согласовать с американцами маршрут для первой гуманитарной колонны Организации Объединенных Наций с медикаментами и продовольствием. Кстати, в целях безопасности ее сопровождала российская военная полиция и вертолеты. На всякий случай.

Только вот с той гумпомощью тоже произошел некий казус. Содержимое конвоя ООН, едва попав на территорию лагеря беженцев подозрительно быстро исчезло в неизвестном направлении.

«На ее получение были заявлены 10 тысяч 75 семей. В ходе мониторинга ситуации со стороны ООН выяснено, что часть гуманитарного груза была захвачена незаконными вооруженными формированиями, контролирующими лагерь, и до нуждающихся не дошла», - пояснил Юрий Тарасов.

Короче, пришли вооруженные люди и помощь растащили. Просто потому что единой администрации, в смысле управления лагерем в Рукбане, как вы понимаете, нет. Его территория разделена различными группировками боевиков так называемой «Новой сирийской армии» которая была основана опять же при содействии американцев в Иордании в 2015-м как альянс вооруженной сирийской оппозиции.

Поэтому для всяких там разнообразных террористических группировок типа «Восточных Львов», «Бригад разных мучеников», как вы понимаете, тоже запрещенных в силу характера террористической деятельности, все эти гуманитарыне одеяла, коробки, упаковки и мешки с едой - это ресурс и добыча. Живые деньги. А самое главное - удобный, практически безотказный способ вербовки новых боевиков. Которых потом обучают и готовят все те же американские инструкторы.

О том, как происходит вербовка, рассказало американское интернет-издание Veterans Today со ссылкой на арабских журналистов, которым удалось найти и разговорить некоего майора Харриса, служившего как раз на американской базе Эн-Танф.

«Мужчин отбирали принудительно из лагеря "Эр-Рукбан". Приезжает машина с нашими военными и с помощью членов оппозиции приказывают собирать вещи. Отказываться - это лишить семью элементарных средств существования. Хорошо живут только члены отрядов оппозиции, которые пришли в лагерь восстановится. Поэтому сейчас сильно не сопротивляются, когда мужчин из лагеря отправляют на обучение военным навыкам», - рассказал он.

Стоит добавить, что обычных людей из лагеря не выпускают боевики. При том, что многие семьи давно хотели бы вернуться в свои дома. Но, увы, это невозможно, поскольку все это происходит в американской зоне оккупации. Под контролем американских военных, которые, по сути, полностью несут ответственность за весь этот гуманитарный ужас, который творится в Рукбане, этом современном лагере смерти. И просто используют беженцев как живой щит.

Впрочем, выход из этой драматической ситуации все же есть. Это немедленное закрытие военной базы Эт-Танф. Короче, американцам в Сирии делать нечего. Пора и честь знать. Как говорится, го хоум!

«Призываем Соединенные Штаты Америки немедленно прекратить незаконную оккупацию 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа, являющейся суверенной территорией Сирийской Арабской Республики. Это автоматически приведет к разрешению проблемы "Рукбана" и возвращению, находящихся в них жителей в родные дома», - резюмировал Михаил Мизинцев.

При этом, как неоднократно заявляли официальные представители и Пентагона и Госдепа, сворачивать свое присутствие в Сирии США не хотят. Причем под самыми разными предлогами. И пока Америка, пытаясь удержаться в Сирии, вот так вот тянет резину, дурача и обманывая мировое сообщество, пятьдесят тысяч человек, оказавшихся в заложниках у боевиков, не ждет ровным счетом ничего хорошего. Если конечно западные правительства, правозащитники и гуманитарные организации снова трусливо и равнодушно промолчат. По поводу превращения лагеря беженцев Рукбан в лагерь смерти и гуманитарной катастрофы.